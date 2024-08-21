Чому податкові зміни вб'ють аграрну галузь

Державна податкова служба оприлюднила проєкт постанови КМУ "Про внесення змін Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" та проєкт наказу Мінфіну "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України".

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Експерти Європейської Бізнес Асоціації і Комітету зернових та олійних культур зазначають, що запропоновані в документах нововведення фактично створять значні ризики для нормального та безперебійного функціонування аграрної галузі. Запропонована редакція змін до постанови КМУ №1165, на їх думку, ускладнюватиме адміністрування податку на додану вартість в частині реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування на експортні операції з кількох причин.

У чому полягає занепокоєння аграріїв

Підприємства, що виконують умову щодо повернення експортної виручки у розмірі не менше 80%, на думку аграріїв, повинні будуть реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в загальному порядку та втрачати час та ресурси на такі дії.

По-друге, перевірка на безумовну реєстрацію таких податкових накладних та розрахунків коригування в більшості випадків у великих підприємств не буде позитивною, оскільки можуть не виконуватися дрібні умови, як от невчасна подача звітності та наявність незначної суми податкового боргу, що відображається в інтегрованій картці платника органами Державної податкової служби України у період переходу від адміністративного оскарження рішень ДПС до судового.

По-третє, формула, яка використовується для обрахунку загального обсягу операцій із вивозу за межі митної території України, містить показник суми придбання у ризикового контрагента, рішення про ризиковість якого в подальшому може бути скасована ДПС або судом.

На переконання бізнесу, запропонований підхід до змін фактично переведе в ручне керування експорт зернової та олійної продукції шляхом можливого блокування податкових накладних та розрахунків коригування до них. Адже відсутня будь-яка відповідальність посадових осіб ДПС за винесення помилкових або завідомо неправомірних рішень щодо визнання ризиковості підприємств чи операцій, що призвело до втрат підприємства-експортера унаслідок блокування податкових накладних та розрахунків коригування.

До того ж, представники бізнесу занепокоєні, що з огляду на запропоновані зміни, може зупинитись експорт продукції на невизначений час у зв’язку із послідовними запитами усіх можливих первинних документів та залишення статусу ризиковості впродовж тривалого терміну.

Втрати бізнесу зростуть

Дані нововведення можуть посилити загрозу непрогнозованих та непомірних втрат бізнесу, зокрема:

на додаткове та об’ємне окреме адміністрування експортних операцій в частині ПДВ.

розблокування податкових накладних та розрахунків коригування та процедура надання пояснень/оскаржень рішень територіальної комісії до ДПС чи до суду призведе до зриву контрактів, до непрогнозованих витрат на оплату простоїв транспорту, витрат на зберігання зерна в терміналах та його псування.

додавання часу на процедуру розблокування податкової накладної та оскарження відмов призведе до втрати економічного сенсу операції.

оскарження відмов у розблокуванні може призвести до тривалої процедури зміни ціни контракту та реєстрації нових податкових накладних.

Експерти стверджують, що блокування податкової накладної в контексті запропонованого механізму означатиме блокування фізичного експорту товару, а наслідком фізичного блокування експорту може стати колапс цілої системи морських портів України. Додатково це суттєво зменшить надходження валютної виручки в економіку України, чого зараз не можна допускати.

Важливо Прозорий бізнес переконаний – тягар всіх негативних наслідків та відповідальність за незаконні операції, несплату податків всередині країни, повинні залишатися на порушниках законодавства, які безпосередньо такі дії вчиняють.

Що пропонує агробізнес натомість

Аграрії вбачають доцільною пропозицію про виключення з механізму блокування податкових накладних експортерів, які мають позитивну історію та не здійснювали зловживань з неповерненням валютної виручки за експортований товар.

Бізнес Європейської Бізнес Асоціації пропонує 2 аспекти:

Передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування для добропорядних експортерів, що виконують умову про повернення не менше ніж 80% валютної виручки протягом законодавчо встановлених строків.

Для всіх інших експортерів передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної у разі наявності позитивної податкової історії. Зокрема, в такому випадку перевірки на відповідність ризиковості операцій та платника не здійснюються.

Експорт української агропродукції є пріоритетом не лише для України, а й для всього світу – задля забезпечення світової харчової безпеки. Тому, асоціація вже підготувала та надіслала до ДПС ряд пропозицій та дуже просить та звертається до виконувача обов'язків Голови Державної податкової служби з проханням врахувати пропозиції бізнесу аби не зупинити експорт аграрної продукції.