Аграрії утримують зібраний врожай

Аграрії зараз не поспішають продавати зерно на відміну від попередніх років, коли збирання врожаю активізувало попит на залізничні перевезення та підвищувало ціни на користування вагонами-зерновозами. Більшість фермерів намагаються зберігати врожай до завершення збиральної кампанії, очікуючи на зростання цін.

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Через аномальну спеку у 2024 році частина врожаю кукурудзи в центрі України згоріла. Це змусило аграріїв переглянути свої плани: вони вважають, що зменшення врожаю підвищить ціни, тому варто зачекати. Таким чином, на початку маркетингового сезону попит на експортні перевезення зерна залишається низьким.

Різкі подорожчання вартості користування вагонами-зерновозами найближчим часом малоймовірні. Цьогорічний збір врожаю зернових розпочався за найнижчої вартості користування вагонами-зерновозами: комерційні парки пропонують вагони по 200 – 500 гривень за добу, а вагони "Укрзалізниці" – по 1450 гривень за добу.

Важливо У попередні сезони висока вартість перевезень була спричинена обмеженням пропозиції вагонів з боку "Укрзалізниці" та власників комерційних парків, що підвищувало попит під час виконання експортних контрактів.

Ринок логістики аграрних вантажів у 2024 році може повторити ситуацію 2020 року, коли низький попит на продаж і купівлю зерна не викликав різких цінових коливань. Хоча "Укрзалізниця" залишається монополістом із можливістю регулювати кількість доступних вагонів, малоймовірно, що цього року їй вдасться влаштувати цінову битву за вагони-зерновози, оскільки ринок став більш обізнаним з такими операціями.

Отже, аграрії адаптуються до нових умов і обирають стратегії, які дозволять їм отримати максимальну вигоду від зберігання зерна до кращих цінових умов.