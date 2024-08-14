Логістика впливає на вартість

Аналітик УКАБ Світлана Литвин розповіла, що в умовах війни значний додатковий вплив має спроможність нашої країни експортувати через всі можливі канали експорту з мінімальними логістичними затратами.

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Якщо порівнювати ціни на зернові культури з аналогічним періодом минулого року, то зараз на світовому ринку спостерігається зниження цін завдяки позитивним прогнозам врожаю в країнах Північної та Південної Америки (пшениці в Канаді та США, кукурудзи в Бразилії, Аргентині та США). Водночас ціни на українському ринку вищі у порівнянні з показниками річної давнини завдяки налагодженому власного українському експорту морським шляхом та оптимізації логістичних затрат,

– розповідає Світлана Литвин.

На думку експертки, в умовах обмеженого експорту українським аграріям було більш економічно доцільно експортувати саме олійні культури, які не змінились у ціні. І в 2023 році соя практично "витягнула" всю галузь рослинництва, оскільки була єдиною прибутковою культурою серед шести основних зернових та олійних культур, які мають найбільші посівні площі. В тому числі за рахунок сприятливої ринкової кон'юнктури на світовому ринку.