Акциз на пальне поступово зростатиме

З нового року розмір акцизу на дизельне пальне збільшився до 215,7 євро за 1000 літрів, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPolit. Ухвалений закон № 11256-2 передбачає збільшення майже вдвічі акцизу на дизпаливо: з 139 євро до 330 євро за тисячу літрів до 2028 року.

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У 2024 році акциз уже зріс до 177,6 євро за 1000 літрів. У наступні роки акциз на пальне для аграріїв зростатиме так:

2026 рік – 253,8 євро;

2027 рік – 291,9 євро;

2028 рік – 330 євро.

Зверніть увагу! Збільшення тарифів в рамках закону має на меті зблизити європейський та український тариф. Наприклад, у Німеччині цей акциз – 654 євро, Польщі – 276 євро, Словаччині – 555 євро. У владі очікують, що підвищення акцизу принесе 2 – 3 мільярди гривень доходів у бюджет щомісяця.

Законом № 11256-2 також збільшуються акцизи на дизельне пальне (із 139,5 євро до 330 євро за 1000 л), а також на скраплений газ (із 52 євро до 70 євро за 1000 літрі).