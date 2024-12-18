Чому цитрусові різко почали дорожчати

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що цитрусові в Україні за рік значно подорожчали, передає 24 Канал із посиланням на "Українське радіо". Тільки апельсини, за його словами, додали у ціні 15 – 20%.

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Експерт зазначив, що ці популярні цитрусові вже коштують від 80 до 120 гривень за кілограм. При цьому він говорить, що діапазон цін мандарин становить від 90 до 120 гривень за кілограм, а клементини – 50 – 60 гривень.

Україна імпортує апельсини і мандарини з Єгипту, Туреччини, Іспанії, Південної Африки та Греції. Ці п'ять країн є основою імпорту цього продукту,

– говорить експерт.

За його словами, однією з причин подорожчання цитрусових є клімат.

У Єгипті ситуація більш-менш нормальна. Кліматичні зміни не сильно впливають на їхній збір урожаю. Але, наприклад, в Аргентині експорт цитрусових досяг найнижчого показника за 10 років. Це сталося під впливом різноманітних чинників, і економічних, і кліматичних. Протягом цього століття Аргентина зазнала скорочення експорту фруктів, втративши 50% ринку. Морози на півдні країни значно скоротили й пропозиції лимонів. Це вплинуло і на потужності та пропозиції на світовому ринку. 12% імпорту лимонів – аргентинські. З Аргентини ми в основному імпортуємо лимони,

– пояснив Гопка.

Водночас експерт вказує, що зростання цін на лимони стримує конкуренція між основними експортерами, тому вони навряд чи дорожчатимуть.

Що стосується хурми, то її в Україну везуть із Туреччини, Іспанії та Ізраїлю.

Зверніть увагу! В Україні, зокрема на Закарпатті, за словами Максима Гопки, є також насадження хурми. Вони не можуть задовольнити внутрішній попит, але ці саджанці є, вони ростуть і приносять свої плоди. Експерт зазначає, що цього року хурма дорожча на 20 – 30%, що також спричинено неврожаєм у країнах-виробниках.