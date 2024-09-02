Ціна на автогаз зросте протягом вересня

Генеральний директор Української асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко вказав, що протягом вересня роздрібна ціна пропан-бутану на АЗС може зрости на 6 гривень за літр. Головним фактором стане підвищення акцизної ставки на цей вид палива. Але підштовхнути ціну вгору може і зовнішній чинник.

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З 1 вересня податковий складник (акцизи й ПДВ) у собівартості автогазу може зрости з 2,9 гривень до 8,15 гривень за літр відповідно до актуального курсу НБУ гривні до євро.

Збільшення податкового навантаження, вважає Батраченко, має призвести до зростання вартості літра автогазу до 34 гривень за літр. Але вже з 1 вересня стрімкого здорожчання не відбудеться через профіцит СВГ, що завезли в Україну трейдери в серпні – тобто до підвищення податків.

Завдяки наявності профіциту СВГ ціна у першій половині вересня збільшиться до 31 – 32 гривень за літр,

– прогнозує Батраченко.

За словами головного редактора видання "Нафторинок" Олександра Сіренка, лише на одних очікуваннях щодо підвищення податків ціна автогазу на АЗС збільшилася за серпень на 2 гривні у порівнянні з липнем. Наприкінці місяця вона становила 28,9 гривень за літр, свідчать дані консалтингової групи "А-95".

Важливо Крім того, Сіренко вважає, що з 1 вересня вартість автогазу не збільшиться на всю різницю в старій і новій ставці акцизу. Окрім профіциту, ціну стримає боротьба заправок за клієнтів та зменшене споживання через виїзд громадян за кордон та мобілізацію.

Пропан-бутан надалі буде дорожчати. Голова УАСГ зазначає, що до початку жовтня на ринок вже не впливатиме профіцит ресурсу початку вересня. Крім того, ціни може підштовхнути вгору зовнішній чинник. На азійських ринках нещодавно різко, на 30 – 40 доларів за тонну, збільшилися котирування LPG, каже Батраченко.

Протягом тижня це відобразиться і на європейських ринках. Якщо котирування збережуться, то до оцінки роздрібної вартості автогазу в Україні слід додати ще гривню. У підсумку на 1 жовтня ми можемо побачити 35 гривень за літр,

– розповідає експерт.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Перший етап підвищення припав на 1 вересня 2024 року.