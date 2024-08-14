Причини поступового здорожчання пального

У Національному банкові України прогнозують поступове, але неминуче зростання цін на пальне в Україні. Однією з основних причин є поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року, що наблизить їх до європейських стандартів.

Читайте також Україна почала повертати втрачені за час війни ринки агропродукції

В НБУ повідомляють, що зростання цін на пальне прискориться наприкінці 2024 року – на початку 2025 року. Саме тоді запаси будуть вичерпані, а вплив підвищення акцизів та послаблення гривні стане більш відчутним.

Наразі темпи зростання цін на пальне сповільнюються завдяки ефекту бази порівняння, пов'язаного з тогорічними податковими змінами, та наявності запасів пального, сформованих до підвищення акцизів. Проте цей ефект буде тимчасовим,

– говорять у відомстві.

Важливо Ціни будуть рости досить повільними темпами – приблизно на 1 – 1,5 гривні за літр. Однак до 2028 року ціни можуть зрости на 8 – 9 гривень за літр через подальше підвищення акцизів. На вартість пального в Україні також досить сильно впливають світові ціни на нафту та курси валют.