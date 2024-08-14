Причини поступового здорожчання пального
У Національному банкові України прогнозують поступове, але неминуче зростання цін на пальне в Україні. Однією з основних причин є поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року, що наблизить їх до європейських стандартів.
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В НБУ повідомляють, що зростання цін на пальне прискориться наприкінці 2024 року – на початку 2025 року. Саме тоді запаси будуть вичерпані, а вплив підвищення акцизів та послаблення гривні стане більш відчутним.
Наразі темпи зростання цін на пальне сповільнюються завдяки ефекту бази порівняння, пов'язаного з тогорічними податковими змінами, та наявності запасів пального, сформованих до підвищення акцизів. Проте цей ефект буде тимчасовим,
– говорять у відомстві.