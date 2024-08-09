Україна повертає ринки збуту агропродукції

Заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка стверджує, що другим за значенням ринком після ЄС для України є регіон Близького Сходу та Північної Африки. Втім, через блокування Чорного моря на початку війни експорт у цей регіон зазнав певних обмежень.

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Наразі Україна поступово почала відновлювати свої позиції на ринках Єгипту і Туреччини. Торік українська пшениця з'явилася на ринку Алжиру, що є позитивним знаком, адже до цього Україна присутня там лише періодично.

Також торговий представник України зазначив, що через війну та логістичні труднощі у 2022 році багато торговців з Об'єднаних Арабських Еміратів перестали працювати з Україною. Однак зараз торгівля повертається, і є очікування, що ще цього року буде підписана угода про вільну торгівлю з Еміратами.

Експорт соняшникової олії до Індії, за словами Тараса Качки також повернувся до довоєнних рівнів. Крім того, Україна поступово відновлює експорт пшениці до Індонезії. Попри блокування моря у 2022 році, завдяки "зерновій ініціативі" Україна мала значну частку на китайському ринку кукурудзи, де близько чверті всієї імпортованої кукурудзи походила з України.

Важливо Частка КНР у нашому експорті тепер наближається до 6%, переважно шляхом аграрної продукції. За умови стабільної навігації присутність України на цих ринках посилюватиметься.