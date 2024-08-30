Українці витрачають частіше, але менше

Середній чек українців у магазинах продовжує зменшуватися. Водночас загальна кількість операцій з використанням банківських карток зростає.

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Середня сума однієї безготівкової операції у торговельній та сервісній мережах знизилася до 321 гривні, порівняно з 325 гривнями у першому півріччі 2023 року. Також зменшилася середня сума переказу коштів з картки на картку, яка становила 1 936 гривень, тоді як торік цей показник складав 2 031 гривню.

Розмір транзакцій збільшився

Попри зменшення середніх чеків, розмір середньої транзакції з оплати товарів та послуг в Інтернеті зріс до 497 гривень, порівняно з 471 гривнею торік.

За перше півріччя 2024 року кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, склала 4 123 мільйони, загальна сума яких досягла 3 093,1 мільярда гривень. Частка безготівкових операцій за сумою сягнула 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю — 94,3%.

Найбільше операцій припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах, які складали 73,1% від загальної кількості та 45,7% від загальної суми операцій. Перекази з картки на картку становили 32,2% за сумою та 8,5% за кількістю. Оплата товарів і послуг в Інтернеті склала 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

Зверніть увагу! Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі зросла на 7,1%, а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, збільшилася на 7,3%. Натомість банкоматна мережа залишилася майже без змін і налічувала 15,9 тисячі банкоматів.