Ституація на внутрішньому ринку

Протягом минулого тижня вартість кукурудзи демонструвала неоднозначну динаміку і формувалася під впливом протилежних факторів. Ринок продовольчої пшениці перебував у стані відносної стабільності, а зниження цін на експортному ринку в основному вплинуло на фуражну пшеницю.

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Хоча загалом ціни на кукурудзу залишалися в межах встановленого діапазону, спостерігалися тенденції як до зростання, так і до зниження. З одного боку, дефіцит пропозиції сприяв зростанню цін, а з іншого – зниження світових котирувань та очікування нового врожаю стримували їхнє підвищення. За тижневим прогнозом індикативи на ринку зернових знаходитимуться на сформованому рівні з можливим відновленням на експортному напрямку на тлі світових тенденцій,

– говорять експерти Української універсальної біржі.

Що відбувалось на зовнішньому ринку

У вівторок, 27 серпня, ф'ючерси на кукурудзу та сою зросли на тлі погіршення оцінок стану врожаю в США.

Слабший долар США також додав підтримку пшениці. Тим часом стан врожаю ярої пшениці в США знизився на 4 пункти до 69% від хорошого до відмінного, що нижче середнього торговельного прогнозу в 72%,

– додають аналітики.

З іншого боку, за словами експертів, урожай ярої пшениці підскочив на 20 пунктів до 51%.