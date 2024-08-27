Які нині ціни на світових біржах

Ф'ючерси на пшеницю з постачанням у грудні знизилися на 0,4% до 208,75 євро за тонну, залишаючись вищими за мінімум четверга – 207,75 євро, передає 24 Канал. Вересневий контракт, який завершиться на початку наступного місяця, знизився на 1,1% до 194,50 євро, встановивши новий п'ятимісячний мінімум.

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Важливо Зміцнення євро щодо долара на тлі очікувань зниження процентної ставки в США також негативно вплинуло на ціни. За словами трейдерів, російська та українська пшениця пропонується за низькими цінами, що знижує інтерес європейських покупців.

Французькі фермери завершили збирання м'якої пшениці, однак цьогорічний урожай очікується найнижчим за останні десятиліття і з неоднозначною якістю через дощі.

Яких цін чекати до кінця 2024 року

На середину липня 2024 року, за словами науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, середня ціна зернотрейдерів на пшеницю 2 класу становить 8401 гривня за тонну, пшениця 3 класу в середньому торгується за ціною 8191 гривня за тонну, фуражна пшениця – по 7469 гривень за тонну.

Зверніть увагу! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2024 року значного зростання внутрішніх цін на пшеницю очікувати не варто. Середня ціна пшениці 2 класу коливатиметься в межах 9000 – 9500 гривень за тонну, пшениці 3 класу – 8500 – 9100 гривень за тонну, фуражної – не перевищить 8000 гривень за тонну.