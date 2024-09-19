Як змінилась ціна борщу з початку вересня 2024 року

Один з найпопулярніших рецептів українського борщу доволі простий, алеводночас багатий та містить доволі різноманітні складові, зазначають аналітики "Мінфіну". Він включає в себе такі інгредієнти, як: капуста, буряк, картопля, морква, цибуля, помідори, олія, свинячі ребра.

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Інгредієнти та їх кількість підібрані так, щоб отримати приблизно 3 літри традиційного м'ясного українського борщу. Такою кількістю можна нагодувати 5 – 6 людей. Отже, наразі ціни на продукти борщового набору наступні:

Капуста , 500 грамів, 15,48 гривні (10 вересня 12,40 гривні);

, 500 грамів, 15,48 гривні (10 вересня 12,40 гривні); Буряк молодий , 200 грамів, 2,92 гривні (10 вересня 14,85 гривні);

, 200 грамів, 2,92 гривні (10 вересня 14,85 гривні); Картопля , 300 грамів, 6,55 гривні (10 вересня 15,46 гривні);

, 300 грамів, 6,55 гривні (10 вересня 15,46 гривні); Морква , 200 грамів, 3,50 гривні (10 вересня 12,63 гривні);

, 200 грамів, 3,50 гривні (10 вересня 12,63 гривні); Цибуля ріпчаста , 150 грамів, 2,38 гривні (10 вересня 12,04 гривні);

, 150 грамів, 2,38 гривні (10 вересня 12,04 гривні); Помідори червоні , 300 грамів, 24,66 гривні (10 вересня 23,18 гривні);

, 300 грамів, 24,66 гривні (10 вересня 23,18 гривні); Олія рафінована , 30 грамів, 2,08 гривні (10 вересня 12,09 гривні);

, 30 грамів, 2,08 гривні (10 вересня 12,09 гривні); Свинина ребра, 400 грамів, 67,38 гривні (10 вересня 164,08 гривні).

Загалом ціна одного борщового набору на початок вересня 2024 року становила 116,73 гривні. Зараз же загальна ціна борщового набору складає 124,95 гривні.

Важливо Загалом борщ з початку вересня подорожчав на 8,22 гривні. Здорожчання можна пояснити тим, що сезон більшості основних інгредієнтів, серед яких в основному овочі, закінчився. Пропозиція від виробників впала, а ціна на овочі зросла, потягнувши за собою вартість борщу.