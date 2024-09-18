Зміни цін на курятину найбільш помітні

Куряче стегно, яке раніше коштувало в середньому 110,72 гривні за кілограм тепер пропонується по 108 гривень, що означає зниження на 2,72 гривні, повідомляють аналітики "Мінфіну". Гомілка курки також подешевшала: з 73,93 гривні до 71,50 гривні за кілограм, зменшившись на 2,43 гривні.

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Втім, не всі види курятини стали доступнішими. Куряча тушка, навпаки, подорожчала із 80,77 гривні до 84,45 гривні за кілограм, додавши 3,68 гривні. Ще помітніше зросла ціна на куряче філе: з 164,10 гривні до 169,95 гривні за кілограм, збільшившись на 5,85 гривні.

У сегменті яловичини зміни менш помітні, але все ж таки присутні. Яловичий гуляш подорожчав із 292,36 гривні до 294,65 гривні за кілограм, додавши 2,29 гривні. Цікаво, що ціна на яловичі ребра залишилася незмінною – 168,95 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Ці цінові коливання відбивають складну динаміку ринку. Наприклад, у магазині Novus можна купити куряче стегно по 99,99 гривні за кілограм, що значно нижче за середню ціну. А в Megamarket та ж частина курки коштуватиме 116 гривень. Розкид цін на яловичий гуляш ще більш вражаючий: від 245,90 гривні у Auchan до 339 гривні у Megamarket.