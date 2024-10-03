У чому причина зростання товарів у магазині

Відсутність традиційної літньої дефляції цього року та зростання цін у серпні пояснюються одночасним впливом декількох інфляційних факторів. Про це свідчать даніз огляду Мінекономіки з моніторингу основних подій в економіці.

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Спеціалісти зазначають, що підвищення цін стало наслідком попереднього зростання вартості електроенергії та необхідності пошуку альтернативних джерел енергопостачання, що спричинило додатковий ціновий тиск.

Ситуацію також ускладнили нестача сільськогосподарської продукції, спричинена несприятливими погодними умовами та загальний дефіцит робочої сили в країні. До того ж значний рівень невизначеності через бойові дії також залишається важливим чинником, що стримує стабілізацію ринку.

Зверніть увагу! Водночас Мінекономіки відзначає, що мораторій на підвищення тарифів на частину комунальних послуг та монетарна політика Національного банку України загальмували інфляцію. Це сприяло стабілізації цін, особливо у непродовольчому сегменті ринку, де спостерігалося навіть певне зниження цін.

Крім того, зростання цін поки стримує ситуація на світовому ринку пального. В серпні нафта марки Brent подешевшала на 5,2%, що дало змогу уникнути різких коливань на внутрішньому ринку палива, попри очікуване підвищення акцизів. Це, своєю чергою, позитивно вплинуло на загальну динаміку цін на пальне в Україні, зазначають в Мінекономіки.