Держава виплатила допомогу фермерам

Кошти виплачені в рамках програми надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності, йдеться у заяві Мінагрополітики. Згідно з її умовами, аграрії, які обробляють до 120 гектар, отримали по 4 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар.

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Підтримка аграріїв, особливо в складні часи для України, вкрай важлива. І сьогодні Мінагрополітики має різні державні програми для допомоги фермерам. Нам важливо, попри все, розвивати аграрну галузь, адже вона – одна з основ економіки України. Це точка росту і розвитку,

– наголосив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

З 20 серпня 2024 року в ДАР поновлено прийом заявок на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. Субсидія, розміром 4 тисяч гривень на 1 гектар, доступна виробникам сільськогосподарської продукції, які мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

Цікаво! Підтримку за кошти державного бюджету (перший транш Світового банку) в рамках Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) здійснено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції