Які функції будуть у нового відомства

Новостворене Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом. До його складу не входить мобілізаційний резерв, повідомляють у Міністерстві економіки України.

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Зверніть увагу! У заяві ідеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання в мирний час, а також в особливий період. Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Окрім того, уряд затвердив Порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього,

– говорить Міністерка економіки України.

Новий орган також формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.

Важливо Впровадження цього реєстру, за словами міністерки, посилює контроль та відповідальність як відповідальних зберігачів, резервантів так і балансоутримувачів державних резервів. Відтепер уся інформація про обіг матеріальних цінностей буде відображена у Єдиному реєстрі державних резервів. Це буде захищена автоматизована база даних, щоб відстежувати стан матеріальних цінностей на кожному етапі – закладення, зберігання, освіження, відпуск тощо.