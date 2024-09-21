Узбецька диня закріплюється на ринкові Британії

Узбецькі ЗМІ повідомляють, що британці вже відчули неповторний смак узбецької дині. Раніше на британський ринок вона постачалася у пробному режимі, а тепер місцеві споживачі зможуть постійно насолоджуватися цією солодкою продукцією, повідомляє East Fruit.

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За інформацією Посольства Узбекистану у Великій Британії, наразі тривають переговори з британськими компаніями-імпортерами для збільшення асортименту продукції, що постачається з країни.

Цікаво! Раніше стало відомо, що узбецькі чиновники обговорювали з американськими колегами збільшення експорту узбецьких продуктів до США, таких як вишня, диня, бобові культури та родзинки. Представники США повідомили, що технічні питання щодо імпорту дині вирішені, і після завершення правових процедур з'явиться можливість виходу на ринок США.