Підтримка аграріїв прифронтових територій у пріоритеті уряду

За словами Тараса Висоцького, головне завдання Уряду та Мінагрополітики – створити умови для аграріїв з прифронтових територій, зокрема Чернігівщини, для продовження роботи.

Читайте також Ціни на пальне будуть рости і надалі: похмурий прогноз Нацбанку

Важливо врегулювати питання вирощування сільгоспкультур на територіях, пов'язаними з військовими діями. Адже аграрії, зокрема, у 2-3-5 кілометровій зоні від кордону з Росією не мають можливості обробляти землю чи працювати на підприємствах. Необхідно, щоб держава долучилася до компенсації витрат, яких зазнають аграрії. Пропонується щорічна виплата компенсації з моменту, коли діяльність стала неможливою через воєнний стан,

– зазначає Тарас Висоцький.

Він розповів, що зараз розробляються законодавчі зміни, які передбачатимуть дотації сільгоспвиробникам в таких регіонах. Також постійно триває робота над оновленням і проводженням на наступні роки програми «Доступні кредити 5-7-9».

Важливо Виконуючий обов'язки Міністра наголосив, що одна з серйозних проблем для аграріїв у прифронтовій зоні – забезпечення електроенергією. Тому ухвалені законодавчі зміни щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики та запроваджено пільгове кредитування на його придбання.