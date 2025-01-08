Україна та Швейцарія допоможуть Сирії

За словами президента України, наша країна планує об'єднати зусилля разом зі Швейцарією, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс президента України. Зусилля мають бути спрямовані для допомоги Сирії харчовими продуктами.

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На думку Володимира Зеленського, країни разом можуть допомогти стабілізації в Сирії. За його словами, він запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію.

Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії. Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя. Впевнений, так буде і на нашій землі,

– говорить Зеленський.

Зверніть увагу! Також глава держави повідомив, що в розмові з президенткою Швейцарії обговорили спільну організацію першого Саміту миру і підготовку двосторонньої зустрічі.