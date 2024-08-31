Як Україні вдалося наростити агроекспорт

У середині липня курс долара на міжбанку сильно підскочив до позначки у 42 гривні за долар. Експерти вважають, що одна з найголовніших причин цьому – те, що минулорічний врожай закінчився, а нового на той час ще не підвезли.

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Однак попередні дані по торгівлі, які вийшли згодом показали, що експорт у липні добряче зріс, майже на 0,8 мільярда доларів порівняно з минулим роком. Основним джерелом приросту експорту став агро-експорт, який ніби повинен був тимчасово закінчитись. Зафіксовано стрибок продовольчого експорту на 0,5 мільярда доларів до попереднього року.

Подібна картинка і у порівнянні із червнем. Місяць до місяця експорт зріс на 353 мільйони доларів з яких 200 мільйонів доларів дав експорт агро-продукції. Зернові культури дали приріст на 278 мільйонів доларів у порівнянні з попереднім роком, а олійні культури 140 мільйонів доларів у порівнянні з липнем 2023 року. Якщо порівнювати з червнем 2024 року, то експортна виручка від зернових знизилась лише на 32 мільйони доларів, тоді як олійні дали приріст на 168 мільйонів доларів.

Цікаво! Торговий дефіцит майже не змінився як у порівнянні із липнем 2023 року, так і у порівнянні з червнем. У липні торговий дефіцит склав 2,89 мільярда доларів, рік тому 2,84 мільярда доларів, а у червні 2024 року 2,88 мільярда доларів. Показники тримають неймовірну стабільність. Курс долара ж підвищився через певні кроки з послаблення валютного контролю.