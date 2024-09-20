Яка ситуація на світових ринках кукурудзи

На новий врожай української кукурудзи різко зріс попит. Однак у цьому сезоні очікується значно менший експорт через скорочення запасів, повідомляє аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

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Минулого маркетингового року Україна експортувала близько 30 мільйонів тонн кукурудзи. Цього сезону очікуються значно менші обсяги через зменшені запаси – на 1 вересня на складах було лише 600 000 тонн.

Ми прогнозуємо врожай кукурудзи 21 – 22 мільйони тонн, з яких близько 5 мільйонів буде спожито на внутрішньому ринку. Експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15 – 17 мільйонів тонн, що майже вдвічі менше, ніж торік,

– розповідають експерти.

Глобальні ринки демонструють високий попит на українську кукурудзу, зокрема в Європі. Минулого тижня Іспанія купувала її по 222 – 224 долари за тонну, тоді як на початку тижня ціна стартувала з 215 доларів. Закупівлю кукурудзи з України почала й Португалія.

Проте українська кукурудза стикається з конкуренцією з боку США, де експортери пропонують зерно дешевше на 2 – 3 долари за тонну. Це змушує імпортерів, таких як Іспанія, переходити на американську кукурудзу в листопаді та грудні.

Важливо На світовий ринок також впливають зовнішні чинники, зокрема посівна кампанія в Аргентині. На думку фахівців, посіви кукурудзи в Аргентині стикаються з нестачею вологи, що може серйозно вплинути на врожай і, як наслідок, на світові ціни.

Попри локальні коливання, очікується подальше зростання цін на кукурудзу в другій половині сезону. До кінця року ціна може досягти 200 – 205 доларів за тонну, а навесні – навіть 220 – 230. Водночас у найближчі тижні можливе тимчасове зниження цін до 175 – 178 доларів за тонну.