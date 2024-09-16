Кукурудза дорожчає на українському ринку

Фактори, що впливають на ціну створили тиск на ринок, що призвело до підвищення вартості кукурудзи. Станом на 16 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7195 гривень за тонну разом з ПДВ.

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Ціни на кукурудзу за останні дні значно зросли. У неділю, 8 вересня, тонна кукурудзи коштувала 7032 гривні, а в понеділок, 9 вересня, – 6972 гривні. У вівторок, 10 вересня, вартість цієї агрокультури становила 7111 гривню за тонну, а в середу, 11 вересня, зросла до 7131 гривні за тонну.

Ціни на кукурудзу за минулий тиждень / Скріншот з сайту tripoli.land

У п'ятницю, 13 вересня, ціна на кукурудзу підвищилась до 7 205 гривень за тонну, а в суботу, 14 вересня, – до 7 241 гривня за тонну. 15 вересня була зафіксована ціна кукурудзи на рівні 7195 гривень за тонну.