Бджолярі перебувають у стані невизначеності

Голова ради директорів "Пасіка 21" Сергій Шаронін розповів, що наприкінці року почнеться завезення меду на митні склади в очікуванні 1 січня, коли відкриється нове вікно можливостей. Наразі, за його словами, ніхто не знає, скільки його завезуть, і як, зрештою, його буде розмитнено, якщо завезеного виявиться істотно більше 18,5 тисяч тонн.

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Ніхто поки що не розуміє, як працюватиме обмеження на мінімальну експортну ціну, встановлене в Україні. Ніхто також не розуміє, скільки експортерів залишиться в Україні після переатестації експортних виробництв. Незрозуміло, як розвиватимуться спроби обмежити імпорт до ЄС низькоякісного продукту з Китаю, а також уся робота ЄС зі спроб запровадити точне маркування країни походження,

– додає Сергій Шаронін.

За його словами, вести нормальний планомірний бізнес в умовах невизначеності практично неможливо