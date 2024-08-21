Чому ЄС знову вводить мито на мед

Західне видання повідомляє, що на думку виконавчої влади ЄС експорт меду з України досяг встановленого ліміту. Це призвело до запровадження "екстреного гальма".

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Максимальний обсяг імпорту для цього продукту на весь 2024 рік становить 44,417 тисячі тонн, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже зараз перевищує ці обсяги.

Відповідно з 21 серпня український мед, що імпортується країнами Євросоюзу, підпадає під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС від 2016 року.

Додатковий імпорт буде обкладатися митами в режимі найбільшого сприяння,

– йдеться в пресрелізі.

Єврокомісія повідомила, що з 1 січня 2025 року по червень 2025 року до меду застосовуватиметься нова тарифна квота у розмірі 18,507 тисячі тонн.

Важливо На сьогодні м'ясо птиці та кукурудза є єдиними чутливими товарами, експорт яких з України до ЄС іще не перевищив встановлених лімітів, але близький до цього.