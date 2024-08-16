Експорт українського меду зростає

Незважаючи на складнощі повномасштабної війни, у 2024 році український мед продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку на світовому ринку. За перші три місяці 2024 року експорт меду склав понад 23 тисячі тонн, що у грошовому еквіваленті дорівнює 44 мільйони доларів.

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Важливо Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютної виручки.

Уже декілька років поспіль Україна тримається в п'ятірці потужних експортерів меду. За підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів:

1 місце займає Китай (152,6 тисячі тонн);

2 місце займає Індія (98,7 тисячі тонн);

3 місце займає Аргентина (68,9 тисячі тонн);

4 місце займає Україна (55,4 тисячі тонн);

5 місце займає Бразилія (28,5 тисячі тонн).

Які країни ЄС імпортують найбільше українського меду

Основний ринок збуту українського меду – Європейський Союз, у вартісному еквіваленті в 2023 році приніс 112 мільйонів доларів (92 % від загальних обсягів). Найбільші обсяги продажів було здійснено до:

Німеччини (14,1 тисячі тонн),

Польщі (8,8 тисячі тонн),

Франції (5,9 тисячі тонн),

Іспанії (3,3 тисячі тонн),

Італії (3,2 тисячі тонн),

Греції (2,8 тисячі тонн),

Румунії (2,6 тисячі тонн).

Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тисячі тонн за 2023 рік). Крім цього, український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії.

Важливо Експерти ринку меду стверджують результати стали можливими завдяки сприятливим торговельним умовам. Так, лібералізація торгівлі з Європейським Союзом змінила ситуацію з квотами, які раніше вибиралися за декілька днів. Тож в 2023 році українські пасічники отримали гарантований доступ до європейського споживача, який важливо зберігати й надалі.