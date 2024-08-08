Українські бджолярі виконують контракти попри війну

Начальниця управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус говорить, що українські пасічники щороку експортують близько 50 – 55 тисяч тонн меду. Вона додала, що на сьогодні в Україні є 12 виробників і компаній-постачальників меду, які мають дозвіл на експорт продукції до країн Європейського Союзу, проте їх перелік може розширюватись.

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Для цього бажаючі можуть звернутись до Держпродспоживслужби, підтвердити якість продукту і отримати відповідні дозволи.

Олена Дадус також зауважила, що робити прогнози щодо цьогорічного врожаю меду поки зарано, оскільки спека і посуха можуть вплинути на ці показники.

Торік найбільше українського меду експортували до:

Німеччини,

Польщі,

Франції,

Іспанії,

Італії.

Також його продавали до: