Українські виробники виходять на новий ринок

Представники Спілки молочних підприємств України та перший заступник Голови Держпродспоживслужби Олег Осіян на запрошення Посла Індонезії в Україні Аріфа Мухаммеда Басалама, провели спільну зустріч. Представники обговорювали можливості відкриття експорту для українських молочних компаній.

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Посол Індонезії висловив свою підтримку цій ініціативі, зазначивши про необхідність подальшої роботи для сприяння вирішенню цього питання, зокрема необхідність зміцнення взаємовідносин Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та аналогічного компетентного органу Республіки Індонезія.

Важливо збільшувати свою економічну активність в країнах глобального півдня. Ні що так не зміцнює дружбу між країнами як взаємовидний бізнес,

– розповідає виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Зверніть увагу! Станом на зараз вже 24 молокопереробні підприємства-учасники Спілки молочних підприємств України, мають дозвіл на експорт своєї продукції в Європейський Союз.