Як вершкове масло провокує інфляцію

Під кінець липня в Україні вершкове масло опинилося серед головних драйверів росту продовольчої інфляції. В подальшому експерти прогнозують ще більш непередбачувану ситуацію.

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Молочники пам'ятають помилки минулої осені, коли нестача запасів масла призвела до переорієнтації на імпортний товар, і тим було спровоковане підвищення ціни на масло-моноліт одразу на 25 – 30%. Деякі оператори ще в травні почали готуватися до зими і планувати стратегію запасів. Інші працюють без складів і продають товар на місяць вперед, тим самим збільшуючи волатильність цін сирого молока.

На думку експертів, поки ситуація не критична. Згідно з оцінками експертів, запаси вершкового масла на початок серпня є вищими, ніж ті, що були в аналогічний період минулого року. Але активізація експорту, про що свідчить найвищий місячний показник з весни минулого року, вже насторожує.

Важливо Девальвація гривні посилює ризики інфляції, оцінити її розвиток можна, порівнюючи внутрішні ціни на масло-моноліт та опції експорту (на графіку, для новозеландського товару розрахунково застосований часовий лаг на доставку).

Вартість імпортного масла порівняно з українським / Фото Infagro

Врівноважувати ситуацію буде український споживач, який "голосуватиме гаманцем". Неважко здогадатися, що в цьому випадку відбудеться скорочення внутрішнього попиту.