Україна нарощує експорт цукру

За підсумками 2023/24 маркетингового року (почався у вересні 2023, закінчився у серпні 2024 року) Україна експортувала 691,8 тисячі тонн цукру, повідомляє Укрцукор. З них 77% відправили в країни ЄС, 23% – на Світовий ринок.

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Більшість виробленого цукру пішло на експорт у країни Євросоюзу. Основними країнами-імпортерами українського цукру в ЄС стали Італія, чия частка в експорті українського цукру до ЄС склала 19%, Болгарія (18%), Румунія та Угорщина (по 14%).

Важливо Крім того, українські цукровари активно освоюють також ринки за межами Європейського Союзу. Основні напрямки експорту за межами ЄС – Камерун (17% експорту на Світовий ринок), Лівія (15%) та Туреччина (11%).

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