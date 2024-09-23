Україна нарощує експорт цукру
За підсумками 2023/24 маркетингового року (почався у вересні 2023, закінчився у серпні 2024 року) Україна експортувала 691,8 тисячі тонн цукру, повідомляє Укрцукор. З них 77% відправили в країни ЄС, 23% – на Світовий ринок.
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Більшість виробленого цукру пішло на експорт у країни Євросоюзу. Основними країнами-імпортерами українського цукру в ЄС стали Італія, чия частка в експорті українського цукру до ЄС склала 19%, Болгарія (18%), Румунія та Угорщина (по 14%).
Важливо Крім того, українські цукровари активно освоюють також ринки за межами Європейського Союзу. Основні напрямки експорту за межами ЄС – Камерун (17% експорту на Світовий ринок), Лівія (15%) та Туреччина (11%).
В Україні роздрібні ціни на цукор тримають стабільний рівень
- В Україні роздрібні ціни на цукор залишаються стабільними, незважаючи на коливання на світових ринках.
- Світові ціни на цукор трохи зросли в липні через менше, ніж очікувалося, виробництво в Бразилії, але загальний тренд вказує на зниження.
- Індекс цін FAO на цукор у липні був на 0,7% вище за червневий показник, але на 17,9% нижче порівняно з липнем 2023 року.
- Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що війна обмежує інтеграцію внутрішнього ринку України у світові "цукрові ланцюги".
- Завдяки достатньому рівню виробництва, внутрішні ціни на цукор в Україні ймовірно залишаться стабільними, незважаючи на зміни світових цін.