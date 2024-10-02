Експорт ячменю зростає через збільшений попит

Аналітики ВАР зазначили, що на жовтень очікується експорт ячменю близько 200 тисяч тонн. Серед ключових напрямків експорту – Туреччина, Греція, Італія, Алжир та Марокко, повідомили у Всеукраїнській аграрній раді.

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За рахунок зростання попиту на фуражні культури, зокрема кукурудзу і пшеницю, ціни на ячмінь також почали рухатися вгору.

Очікується, що найближчими тижнями ринок ячменю продемонструє невелике зростання. Ми прогнозуємо, що умовні експортні ціни на цю зернову культуру складуть близько 174 – 175 доларів за тонну на початок наступного тижня,

– повідомляють аналітики.

Крім того, значно зросла роль внутрішнього ринку: фермери зацікавлені продавати ячмінь українським переробникам.

Ми спостерігаємо підвищений попит на ячмінь від свинарів і кормовиробників, що формує привабливий для агровиробників рівень закупівельних цін до 7500 гривень за тонну. Це може бути вигідніше, ніж поставляти ячмінь в порт. В портах торгівля ячменем буде менш активною, ніж на внутрішньому ринку,

– зазначили у департаменті ПУСК.

Експерти стверджують, що внутрішній ринок споживатиме 300 – 400 тисяч тонн ячменю на місяць, що робить його ключовим фактором ціноутворення.