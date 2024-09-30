Український експортний ячмінь зріс у ціні

З початку минулого тижня на українському експортному ринку тривало зростання ціни на фуражний ячмінь. Про це повідомляє АПК-Інформ.

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Головним чином даній тенденції сприяло стримування продажів аграріями, що спонукало імпортерів підвищувати закупівельні ціни на ячмінь для виконання раніше укладених угод. Водночас спостерігалося зниження темпів закупівель головним імпортером Китаєм, що сповільнило темпи зростання цін на ячмінь.

Важливо Додатково підтримку цінам попиту надала підвищувальна цінова динаміка на суміжних ринках.

Так, в портах великої Одеси ціни попиту на фуражний ячмінь зросли на 2 – 3 долари за тонну і станом на 27 вересня 2024 р. озвучуються в межах 165 – 175 доларів за тонну CPT-порт. В той же час в портах Дунаю цін попиту зросли на 1 – 2 долари за тонну та фіксуються в діапазоні 168 – 176 долари за тонну CPT-порт.