Стали відомі граничні обсяги експорту зерна

Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торгівельна палата в Україні, "Українська зернова асоціація", "Європейська Бізнес Асоціація", ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників України".

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Додатком до Меморандуму погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 мільйона тонн.

Важливо Тарас Висоцький говорить, що метою підписання Меморандуму і додатку до нього є забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні.

Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року.

Зверніть увагу! Мінагрополітики та учасники зернового ринку у липні підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2024/2025 маркетинговий рік. Сторони домовилися співпрацювати з питань узгодження балансових характеристик зернового ринку України в 2024/2025 маркетинговому році для забезпечення продовольчої безпеки, стабілізації ринку зерна, прогнозованого експорту зерна та надходження валютної виручки.