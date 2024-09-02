Чому виробники втрачають ринки

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий повідомляє, що приблизно 20 – 30 тисяч тонн гречаної крупи вже було вивезено за кордон.

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Цього року ми можемо втратити експортні ринки, які непросто було відновити, адже, нагадаю, що до війни Росія агресивно відвоювала європейський ринок гречки і наш внутрішній ринок. Через це ми були імпортозалежними і експорт втратили, хоча наш потенціал до війни складав 100 тисяч тонн крупи,

– говорить Сергій Громовий.

У 2023 – 2024 роках Україна почала відновлювати втрачене, але продовжувати експорт стало складно, адже немає балансу. Перехідні залишки невеликі, але на цей рік має вистачити, говорить фахівець.

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