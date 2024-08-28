Причини здорожчання гречки

Директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров зазначив, що розчаровані цінами на гречку, які встановилися ще наприкінці 2023 року, аграрії Вінниччини цьогоріч скоротили посіви під цю культуру у 2,5 раза порівняно з площею минулорічних. Як наслідок, цього року на Вінниччині збиратимуть урожай лише на 5,5 тисячах гектарів гречаного поля.

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В інших регіонах спостерігається приблизно така ж тенденція. Так, якщо на початку 2023 року фермери, натхнені високими цінами на гречку, засіяли цією культурою 124 тисячі гектарів, то вже цьогоріч, коли ціни знову впали, вони відвели під посів гречки лише 100 тисяч гектарів.

Якщо ж врахувати, що недобір урожаю буде ще й через тривалу липневу посуху, то вийде, що зниження валового збору гречки цьогоріч буде суттєвим. Тому ціни на гречку вже не будуть такими, як нинішнього літа, а суттєво зростуть.

Важливо Якщо ж тенденція до скорочення посівів збережеться і наступного року, то ціни знову можуть повернутися до тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 – на початку 2023 року.