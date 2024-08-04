Хліб та крупи трохи подорожчали

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна у коментарі 24 Каналу говорить, що протягом літа весь перелік продуктів переробки зернових культур зазнав незначного здорожчання.

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За її словами, вперше після тривалого тренду здешевлення гречка додала в ціні 5,3% – до 28,26 гривні за кілограм.

Пшеничні крупи подорожчали до 16,93 гривні за кілограм (+3,6%),

ячні – до 15,61 гривні за кілограм (+2%),

манні крупи та пшоно – на 1,6 та 0,7% відповідно,

рис додав в ціні 0,7% і коштує нині 52,32 гривні за кілограм,

борошно пшеничне подорожчало на 2,5% – до 15,95 гривні за кілограм.

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 46,46 гривні за кілограм (+1,3%), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 37,09 гривні за кілограм (+0,9%), хліб житній – до 38,37 гривні за кілограм (+1,1%). Батон додав в ціні 1,5% – з 23,63 гривні за кілограм до 23,98 гривні за кілограм.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Здорожчання електроенергії суттєво вплине на цінову динаміку всього переліку хлібобулочних виробів. Крім цього об'єктивного чинника на подорожчання продукції хлібопекарської галузі впливатиме зростання цін на сировинні складові виробничого процесу.

З початку 2024 року закупівельні ціни на пшеницю 2 класу зросли на 47,4% – з 5700 гривень за тонну до 8401 гривень за тонну, на пшеницю 3 класу – на 37,6 % – до 8191 гривень за тонну. Ціни на жито – збільшились на 49,1 % – з 3688 гривень за тонну до 5500 гривень за тонну. Борошно подорожчало на 2,5% – до 15,95 гривні за кілограм, олія соняшникова – на 1,3% – до 58,76 гривні за літр.

Цукор додав в ціні 3,2% і коштує нині 31,04 гривні за кілограм.

Цікаво! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, в серпні 2024 року крупи можуть подорожчати на 3 – 5%. Очікується подальше поступове зростання середньої ціни і на хлібобулочні вироби. До кінця літа хліб може додати в ціні 4 – 6%.