Чому протестували фермери Іспанії

Протестувальники наполягали на тому, що аграрії "не можуть і надалі залишатися тими, хто платить ціну за всі політичні домовленості, які відбуваються в Європі". Крім того вони критикували міністра сільського господарства Луїса Планаса, який начебто хоче протистояти фермерам і власникам ранчо своїми заявами в Брюсселі з цього приводу, заявляє Union de Uniones.

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23 вересня 2024 року він заявив, що зернові з України "найвищої якості" і що ціна, за якою цей імпорт продається, є "розумною".

Кантабрія – це регіон із великим поголів'ям худоби, тому не можна сидіти склавши руки, поки витрати продовжують зростат. Хоча це безпосередньо не пов'язано зі збільшенням імпорту зерна з України, але все ж таки є. Ми не хочемо продавати дешеві крупи і купувати дорогі корми,

– говорить Луїс Кортес, державний координатор Союзу.

Організація наполягає на тому, що Регламент, який підтримує Україну, передбачав певні захисні заходи для деяких чутливих продуктів на рівні ЄС, і якби ті самі критерії застосовувалися до імпорту пшениці та кукурудзи, що ввозяться в Іспанію з України, вони вже повинні були знову запровадити тарифи, які були скасовані.

Також в Union de Uniones заявили, що на знак протесту вони без вагань виведуть трактори на вулиці цієї зими, якщо це буде необхідно.