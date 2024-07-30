Гранти для ветеранів та членів їх родин

Розмір цього гранта складає до 1 мільйона гривень. Програма діє на постійній основі. Грантодавцем є Міністерство економіки, передає 24 Канал.

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Для чого призначений грант:

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, які використовуватимуться в комерційних і виробничих цілях, необхідних для провадження господарської діяльності, що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранта на створення або розвиток власного бізнесу. Виняток — випадки відчуження внаслідок звернення стягнення на нього АТ «Ощадбанк» відповідно до договору застави;

закупівлі ліцензійного програмного забезпечення. Ці витрати мають становити сумарно не більше ніж 50% розміру гранта;

закупівлі свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин і птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів і послуг, пов’язаних із реалізацією бізнес-плану. Ці витрати мають становити сумарно не більше ніж 70% розміру гранта;

придбання послуг з маркетингу та реклами. Ці витрати мають становити не більше ніж 10% розміру гранта;

плати за оренду нежитлового приміщення. Ці витрати мають становити не більше ніж 25% розміру гранта;

плати за оренду обладнання. Ці витрати мають становити не більше ніж 30% розміру гранта;

придбання на умовах лізингу обладнання. Виняток — автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби особистого користування. Ці витрати мають становити не більше ніж 50% розміру гранта;

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Щоб отримати грант, маєте створити кількість робочих місць, що відповідає розміру гранта:

до 250 000 грн — подати заяву можуть лише ветерани. Отримувач гранта має створити одне робоче місце;

500 000 грн — подати заяву може чоловік або дружина ветерана. Програма покриває до 70% вартості проєкту. Отримувач гранта має створити два робочих місця;

1 000 000 грн — подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП від трьох років. Програма покриває 70% вартості проєкту.

Отримувач гранта має створити чотири робочих місця, два з яких повинні зайняти учасники бойових дій. Заяву на отримання гранта варто подвати через портал Дія.

Грант для жінок, що керують переробною промисловості

Заявки на грант приймають до 31 липня 2024 року. Можна буде отримати до 15 тисяч доларів. До участі допускаються жінки ФОПи або співвласниці ТзОВ, які займаються переробною промисловістю

Бізнес з виробництва чи переробки має бути зареєстрований і розташований на території України і не має вестися господарська діяльність на тимчасово окупованій території України. Строк діяльності бізнесу (відповідно до дати реєстрації) – більш ніж рік на момент подачі заявки.

Умовою отримання гранту є відсутність заборгованості перед бюджетом, рішень суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, справи про банкрутство, припинення господарської діяльності.

Організували грант Міністерство економіки України за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation, у партнерстві з AT "Ощадбанк".

Грант фермерам, які постраждали від війни

Заявки на нього приймають до 31 грудня 2024 року. Від програми, організованої Mercy Corps, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета можна отримати до 3 тисяч доларів.

У програмі можуть брати участь місцеве населення та внутрішньо переміщені особи, які потребують допомоги у відновленні сільськогосподарської діяльності, що була втрачена або постраждала внаслідок війни. Програму реалізовують на території Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Виняток — райони, де тривають активні бойові дії.

Щоб взяти участь у програмі, мусите: аргументувати необхідність фінансової допомоги; представити розуміння реалізації фермерської продукції; мати довід ведення прибуткової фермерської діяльності.