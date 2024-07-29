Пільги для аграріїв запрацюють після війни

Представники ринку автогазу також пропонують включити до пільгової категорії пропан-бутан, який використовують для зерносушарок, виробництва електроенергії та опалення приміщень. Законотворці передбачають, що їх ініціатива посприяє зниженню цін на продовольство та збереже конкурентоздатність АПК, адже запрацює вже після війни. Законопроєкт доопрацюють до кінця жовтня, а вже потім винесуть на голосування.

Заступник голови податкового комітету Олександр Ковальчук, який очолює робочу групу з розробки законопроєкту, каже, що при підготовці закону про підвищення акцизів на пальне, була досягнута домовленість, що закон підтримають, за умови впровадження в майбутньому пільг для АПК.

Дороге пальне для аграріїв може привести до здорожчання продовольства для українців. Тому ми домовились з Міністерством фінансів: якщо закон буде прийнятий, то буде створена робоча група для розробки нового закону, що встановлюватиме пільгові ставки акцизу на пальне для аграріїв,

– зазначив Ковальчук.

Також він зауважив, що у разі прийняття закону норма про пільгові ставки на пальне для аграріїв почне діяти лише після закінчення воєнного стану, оскільки на час війни в бюджет потрібні гроші з усіх видів податків.

Суворий контроль цільового використання палива

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, говорить, що прийняття закону про пільгову ставку дасть українським аграріям дуже суттєву знижку на дизпальне пальне. Якщо брати розмір такої знижки акцизу в 100 євро, то пальне для аграріїв коштуватиме на 5 гривень за літр дешевше.

Така практика щодо пільгових ставок дійсно є в ЄС. Але там дуже сувора система контролю за цільовим використанням цього пального. Дуже важливо, щоб під виглядом аграрного дизелю не відбувалася торгівля на АЗС,

– зазначає експерт.

За його словами, в країнах ЄС фермери сплачують акциз, але потім через розмір своїх посівних площ доводять, що пальне було використано саме для сільгосптехніки і їм цей акциз компенсують. За словами Сергія Куюна, дуже важливо щоб і в Україні також працювали механізми контролю та захисту від зловживань і пільгове пальне не опинялося на комерційному ринку.

Ковальчук говорить, що при розробці законопроєкту такі механізми закладаються. За його оцінкою, аграрії використовуватимуть 1,5 млрд літрів палива на рік. За його словами, буде використаний досвід США та Європейського Союзу щодо практик та механізмів захисту.

Важливо Втім, на його думку, попри заяви законотворців, закон навряд чи пом'якшить шок для населення та бізнесу від майбутнього підвищення податків та не стримає можливе зростання цін на продукти. Тож єдине що такий закон може дати для української економіки – посилити конкурентність українського збіжжя на зовнішніх ринках, але вже після війни.