Гречка стала універсальним продуктом

Гречка є безглютеновим продуктом, який містить низку важливих поживних речовин, включаючи білок та особливо клітковину, що є її основним компонентом. Гречка може використовуватися як безглютенова альтернатива для тих, хто страждає на целіакію і є досить популярною в Німеччині.

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Grechka виробляє продукти з гречки в різних формах, включаючи гречане зерно та гречаний чай (натуральний та зі смаком персика).

Це практично як чай матча. Він поживний, без кофеїну і смакує як печиво,

– говорить Датта.

Grechka з'явилася тоді, коли одна зі співзасновниць під час карантину відчувала проблеми зі своїм харчуванням і вагою, що вплинуло на інші аспекти її життя. Це привело її до вивчення принципів харчування та розуміння зв’язку між звичками у споживанні їжі та їхніми наслідками. Гречка, як простий і поживний продукт, стала її першим кроком до покращення самопочуття. Місія бренду Grechka – донести корисні властивості гречки до британців.

Цікаво! Маліка Датта пояснює, що їх гречка проходить процес пропарювання (як пропарений рис), що допомагає зберегти поживність та покращити смак. Деякі виробники, за її словами, підсмажують гречку, це руйнує багато корисних елементів.