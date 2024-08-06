Гречка стала універсальним продуктом
Гречка є безглютеновим продуктом, який містить низку важливих поживних речовин, включаючи білок та особливо клітковину, що є її основним компонентом. Гречка може використовуватися як безглютенова альтернатива для тих, хто страждає на целіакію і є досить популярною в Німеччині.
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Grechka виробляє продукти з гречки в різних формах, включаючи гречане зерно та гречаний чай (натуральний та зі смаком персика).
Це практично як чай матча. Він поживний, без кофеїну і смакує як печиво,
– говорить Датта.
Grechka з'явилася тоді, коли одна зі співзасновниць під час карантину відчувала проблеми зі своїм харчуванням і вагою, що вплинуло на інші аспекти її життя. Це привело її до вивчення принципів харчування та розуміння зв’язку між звичками у споживанні їжі та їхніми наслідками. Гречка, як простий і поживний продукт, стала її першим кроком до покращення самопочуття. Місія бренду Grechka – донести корисні властивості гречки до британців.