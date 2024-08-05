На ринки Європи потрапила забруднена та небезпечна олія

У західному виданні зазначають, що йдеться лише про ті випадки, які були виявлені та про які держави-члени повідомили у Генеральний директорат ЄС з охорони здоров'я. Тобто, "справжній масштаб шахрайства, ймовірно, набагато вищий".

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У звітах про інциденти фігурували олії, забруднені недозволеними речовинами. Такими як пестициди, мінеральні олії, а в одному випадку були виявлені уламки скла,

– повідомляє видання.

Було також виявлено безліч випадків фальсифікації оливкової олії extra virgin (вищої якості). Зокрема, шляхом змішування її з менш якісною або дешевою олією.

Водночас представник Європейської комісії говорить, що більша кількість подібних повідомлень "не вказує на підвищений ризик для споживачів". Мовляв, навпаки, щорічне збільшення кількості таких повідомлень свідчить "про поліпшення обміну інформацією між компетентними органами країн-членів та їхню пильність щодо шахрайства в агропродовольчому ланцюзі".

Важливо Професор безпеки харчових продуктів в Університеті королеви Белфасту Кріс Елліотт зазначив: хоча наслідки вживання зараженої оливкової олії і можуть бути серйозними, "вона навряд чи з'явиться на полицях великих супермаркетів". Адже продаж фальсифікату можливий лише "в місцях, де немає жодного контролю чи спостереження".

Чому кількість випадків підробки олії збільшилась

Одна з найголовніших причин, через яку зловмисники почали масово підробляти оливкову олію, зазначив Еліотт, є інфляція. Так, йдеться у матеріалі, у листопаді 2023 року 100 кілограмів оливкової олії extra virgin з іспанського міста Хаен коштували 787 євро, тоді як п'ятьма роками раніше – 262,5 євро, "що робить оливкову олію привабливим ринком для шахраїв".

Коливання цін на будь-який товар завжди є ознакою зростання шахрайства. Оскільки цей процес дає людям можливість обманювати,

– підсумував Еліотт.

Водночас, зазначається, останніми роками через спеку рівень виробництва оливкової олії впав. Так, за даними Міжнародної ради з оливок, у 2023 – 2024 роках очікується падіння світового виробництва до 2,4 мільйона тонн, що: