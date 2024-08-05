Ситуація на світовому продовольчому ринку

Індекс цін на продовольство ФАО у липні 2024 року становив 120,8 пункту, що трохи нижче показника за червень, оскільки зниження індексу цін на зернові переважило зростання індексів цін на рослинну олію, м'ясні продукти та цукор. Молочний індекс майже не змінився. Наразі індекс на 3,1 відсотка нижчий за відповідне значення рік тому та на 24,7 відсотка нижче свого піка в 160,3 пункту, досягнутого в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росіян.

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Середній індекс цін на зернові ФАО у липні становив 110,8 пункту, що на 3,8% нижче за значення у червні та на 12,0% нижче за значення у липні 2023 року. Світові експортні ціни на всі основні зернові знижувалися другий місяць поспіль. Сильна конкуренція експортерів та слабкий світовий попит також чинили тиск на ціни на пшеницю. Сезонний тиск також сприяв зниженню експортних цін на кукурудзу.

Індекс цін на рослинні олії ФАО у липні становив 135,0 пунктів, що на 2,4% вище, ніж у червні, і стало другим поспіль зростанням до півторарічного максимуму. За рік ціни зросли на 4%. Зростання індексу, що продовжується, відобразило вищі світові котирування пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олій.

Цікаво! Що стосується соняшникової та ріпакової олії, зростання світових цін в основному було зумовлене погіршенням перспектив урожаю в кількох основних країнах-виробниках відповідних олійних культур у сезоні 2024/25.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в липні становив у середньому 127,7 пункту, практично не змінившись порівняно з червнем, і виявився на 7,2% вищим за відповідне значення рік тому.

Індекс цін на м'ясо ФАО у липні становив у середньому 119,5 пунктів, що на 1,2% вище, ніж у червні, і на 0,8% вище відповідного значення рік тому. Ціни на м'ясо птиці зросли на ринках світу через сильний попит на імпорт, особливо з боку Близького Сходу та Північної Африки. Навпаки, ціни на свинину трохи знизилися, що відображає ситуацію з надмірною пропозицією в Західній Європі через слабкіший зовнішній і внутрішній попит.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО у липні становив 120,2 пункту, що на 0,7% вище, ніж у червні, що стало другим щомісячним зростанням поспіль, але все ще на 17,9% нижче свого значення рік тому.