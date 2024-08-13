Україна доправила допомогу палестинцям

МЗС України повідомили, що гуманітарну допомогу, яку наша країна нещодавно надіслала до Палестини, вже доставили до Гази. Українська влада планує привезти ще 6000 тонн борошна у рамках гуманітарної місії.

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З 1000 тонн борошна, яке Україна відправила в рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, вже спекли хліб та роздають родинам, що його потребують,
– повідомляють в МЗС.

Цього вистачить, щоби прогодувати 100,000 людей протягом місяця.

Понад 200 тисяч тонн зерна Україна відправила до 10 країн Африки та Азії

  • Україна відправила понад 200 тисяч тонн зерна до 10 країн Африки та Азії через гуманітарну програму "Grain From Ukraine".
  • Голова Офісу президента наголосив, що це допомагає забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.
  • Проєкт сприяє покращенню продовольчої ситуації у світі та підтримує українську економіку через участь міжнародних партнерів.
  • Україна вже доставила хліб до десяти країн, планує розширити програму на інші регіони світу та активно просуває проєкт на глобальному рівні.