Головні причини здорожчання хліба

За словами віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненко, насамперед хліб дорожчає через подорожчання сировини, яка з травня по червень подорожчала майже на 40%. За таких умов говорити про збільшення рентабельності не доводиться, зазначає експерт в ефірі телеканалу КИЇВ24.

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Насамперед, це відбувається через подорожчання сировини, яка за період травень-червень подорожчала майже на 40%. Ми знаємо, яка ситуація в енергетиці. Це теж збільшує витрати. Ми не припиняємо виробництво, але змушені працювати на дизельних генераторах, а електроенергія від генераторів у 2,5 раза дорожча, ніж від мережі,

– говорить Олександр Тараненко.

Він зазначив, що всі ці фактори збільшують витрати на виробництво продукції, і, як наслідок, ціни на неї.

Важливо Експерт зазначив, що найближчим часом він не бачить підстав для різкого зростання цін на хліб. Але, якщо зважати на нинішні тенденції на ринках зерна та борошна, то варто очікувати зростання цін. Водночас він вказав, що говорити про збільшення рентабельності не доводиться - пекарні працюють майже з нульовою рентабельністю.