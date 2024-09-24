Чому Україна розпочала імпорт картоплі

Офіційна статистика говорить, що з 1 по 23 вересня 2024 року країна вже отримала три вантажівки картоплі, повідомляє EastFruit. 22 тонни вартістю 10560 доларів завезли з Литви і 42 тонни імпортували з Польщі (вартість 20164 долара).

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За даними Державної митної служби (ДМС), у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тисяч тонн картоплі. Експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму 215 тисяч доларів, тоді як імпорт – 15,356 тисячі тонн на суму 9,324 мільйона доларів.

Важливо На думку аналітиків, імпорт картоплі розпочався в зв'язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні. Ціни на картоплю активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні.

Крім того, поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі. Експерти EastFruit зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.

Зверніть увагу! Дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.