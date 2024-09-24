Які причини здорожчання моркви та цибулі

В Україні продовжує дорожчати морква, пише East Fruit. Основною причиною подорожчання з 12 – 13 до 12 – 15 гривень за кілограм стало скорочення пропозиції коренеплодів на ринку через сезонний фактор.

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Рясні дощі, які пройшли в південних областях країни, призвели до подорожчання якісної цибулі з 10 – 13 до 10 – 15 гривень за кілограм. На тлі збільшеного попиту підвищилася ціна на картоплю з 10 – 13 до 14 – 18 гривень за кілограм. Чергові цінові гойдалки спостерігалися на ринку огірка, цього разу ціни хитнулися вниз, до 35 – 45 гривень за кілограм.

Водночас томат і солодкий перець продовжили дорожчати до 30 – 45 та 45 – 65 гривень за кілограм відповідно. Зростання продажів призвело до зниження цін на цвітну (45 – 50 гривень за кілограм) та пекінську капусти (35 – 40 гривень за кілограм), натомість подорожчала броколі (70 – 90 гривень за кілограм). Учасники продовжують піднімати ціни на кабачок (13 – 15 гривень за кілограм) і баклажан (30 – 32 гривні за кілограм).

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався гіркий перець. У сегменті зелені подешевшала зелена цибуля і розширився діапазон цін на кріп і салат.

Зверніть увагу! У фруктово-ягідному сегменті ціни переважно зростали, виняток апельсин і виноград, які навпаки подешевшали. До речі, попри зниження цін, виноград цього року коштує на третину дорожче, ніж роком раніше.