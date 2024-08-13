Як інфляція вплине на ціни

Держстат повідомляє, що у липні інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 5,4% з 4,8% у червні. У місячному вимірі ціни не змінилися.

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Темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ за липень. Передусім це зумовлено стриманішим впливом спекотної погоди на ціни сирих продуктів харчування, йдеться в повідомленні. Натомість фундаментальний інфляційний тиск очікувано посилився. Показник базової інфляції в липні зріс до 5,7% з 5,0% у червні.

Така динаміка випереджала траєкторію липневого прогнозу НБУ. Вона зумовлена насамперед швидшим здорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом вищих витрат на енергію, зберігання продукції та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Спеціалісти НБУ прогнозують, що у наступні місяці очікується подальше прискорення інфляції передусім через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці.

Важливо. Водночас в НБУ повідомляють, що інфляція залишатиметься помірною у 2024 році. Цьому сприятимуть заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку.