Ціна на яйця стабілізувалась: вартість у супермаркетах
Загальна тенденція цін повторює попередні роки, передає 24 Канал. Традиційно яйця дешевші з кінця весни до початку осені через здешевшання вартості виробництва та інші фактори.
Читайте також Українські селяни в індивідуальних господарствах скоротили виробництво молока
Порівняно з липнем 2024 року у середньому ціни на яйця зменшились на 1,07%. Хоча загалом з травня ціни залишаються майже незмінними. Це пояснюється тим, що влітку виробники не витрачають кошти на обігрів та освітлення приміщень через доволі довгий світловий день і теплу погоду. Взимку ж це необхідно для збільшення кількості яєць.
Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на яйця у найбільших мережах супермаркетів України.
Novus:
Яйця курячі Квочка (1 сорт, 10 штук) 36,79 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 37,99 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 68,99 гривні.
Auchan:
Яйця перепелині (20 штук) 58,40 гривні;
Яйця курячі Квочка (1 сорт, 10 штук) 43,70 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 37,90 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 67,70 гривні.
Metro:
Яйця перепелині (20 штук) 63,02 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 67,50 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 30 штук) 111,90 гривні.
Megamarket:
Яйця перепелині (20 штук) 65,70 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 38,10 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 30 штук) 112,20 гривні.
Вартість картоплі у супермаркетах: ціна за кілограм і динаміка змін
- Картопля в супермаркетах України значно подорожчала після різкого падіння цін минулого місяця.
- Аномальна спека спричинила погіршення якості картоплі, обмежуючи пропозицію та підвищуючи ціни.
- Ціни на картоплю в різних супермаркетах коливаються від 10,50 до 34,90 гривні за кілограм.
- На українських ринках ціни на картоплю зросли на 20% через обмежену пропозицію та недостаток продукції високої якості.