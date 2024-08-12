Ціна на яйця стабілізувалась: вартість у супермаркетах

Загальна тенденція цін повторює попередні роки, передає 24 Канал. Традиційно яйця дешевші з кінця весни до початку осені через здешевшання вартості виробництва та інші фактори.

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Порівняно з липнем 2024 року у середньому ціни на яйця зменшились на 1,07%. Хоча загалом з травня ціни залишаються майже незмінними. Це пояснюється тим, що влітку виробники не витрачають кошти на обігрів та освітлення приміщень через доволі довгий світловий день і теплу погоду. Взимку ж це необхідно для збільшення кількості яєць.

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на яйця у найбільших мережах супермаркетів України.

Novus:

Яйця курячі Квочка (1 сорт, 10 штук) 36,79 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 37,99 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 68,99 гривні.

Auchan:

Яйця перепелині (20 штук) 58,40 гривні;

Яйця курячі Квочка (1 сорт, 10 штук) 43,70 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 37,90 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 67,70 гривні.

Metro:

Яйця перепелині (20 штук) 63,02 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 18 штук) 67,50 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 30 штук) 111,90 гривні.

Megamarket:

Яйця перепелині (20 штук) 65,70 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 10 штук) 38,10 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт, 30 штук) 112,20 гривні.

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