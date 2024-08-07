Чому селяни стали виробляти менше молока

Селянські домогосподарства зменшили виробництво на 8%, до 2 мільйонів тонн, а сільськогосподарські підприємства збільшили на 6% майже до 1,5 мільйона тонн. Водночас вони все ще не можуть компенсувати скорочення виробництва молока індивідуальними господарствами населення.

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Отже, подіватися, що це відбудеться в найближчій перспективі, також немає підстав, адже поголів'я корів поки що не відновлюється. Станом на початок липня їх загалом в категорії налічувалося на 2% менше, ніж торік.

Аналітики через ці обставини дещо погіршили свої прогнози на повний 2024 рік. Скоріш за все, загальне виробництво молока знизиться на 5% до 7,1 мільйона тонн, обсяги промислової переробки зростуть тільки на 3%, а експорт в еквіваленті молока не буде більшим, ніж у 2023 році.