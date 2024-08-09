Які ціни на картоплю у популярних супермаркетах

З початку 2024 року ціни на картоплю тримали стабільно високий рівень. Невелике послаблення цінового тиску відбулося у липні, коли у супермаркети потрапила молода картопля нового врожаю, передає 24 Канал.

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Однак, через аномальну спеку, яка тривала більшу частину місяця, збирання врожаю стало майже неможливим. Якість картоплі через дуже високі температури поверхні ґрунту також сильно погіршилось, що стало причиною обмеження пропозиції та стрибка росту цін на картоплю в супермаркетах.

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів України.

Молода картопля (середня ціна 21,98 гривні за кілограм):

Metro – 18,62 гривні за кілограм;

Novus – 10,50 гривні за кілограм;

Auchan – 34,90 гривні за кілограм;

Megamarket – 23,90 гривні за кілограм.

Картопля (середня ціна 24,70 гривні за кілограм):

Auchan – 15,80 гривні за кілограм;

Megamarket – 33,60 гривні за кілограм.

Картопля рожева:

Auchan – 26,90 гривні за кілограм.

Картопля продовжує дорожчати на українських ринках