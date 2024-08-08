Чим зумовлене подальше підвищення цін
Наразі основні продажі картоплі відбуваються в межах 13 – 18 гривень за кілограм (0,32 – 0,44 долара за кілограм). В середньому це на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас експерти зазначають, що, попри підвищення цін у даному сегменті, попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим.
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Аналітики говорять, що чергове підвищення цін на картоплю було зумовлено низкою причин. Насамперед це було пов'язано зі скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи. Крім того, продавці говорили про нечисленну пропозицію продукції високої якості, що також надавало підтримку цінам.